Число объявлений о сдаче квартир в Самаре выросло на 9%

В январе текущего года в Самаре на рынке долгосрочной аренды число предложений выросло на 9,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом «Ъ-Волга» сообщили аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом число просмотров объявлений о сдаче квартир в январе в среднем выросло на 60% относительно декабря 2024 года. По сравнению с январем прошлого года показатель вырос на 6,4%.

В Самаре медианная стоимость по всем типам комнатности составила 30 тыс. руб. Больше всего востребованы однокомнатные квартиры, на чью долю приходится 58,3% всех просмотров объявлений. «Однушки» в среднем сдают за 27 тыс. руб.

Андрей Сазонов