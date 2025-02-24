Ключ к сердцу новоселов лежит через «Ростелеком»: как отечественная платформа упрощает жизнь в многоквартирных домах челябинцев
Комплекс цифровых услуг от «Ростелекома» позволяет застройщикам предлагать южноуральцам удобное, современное и безопасное жилье. Смарт-решения платформы «Ключ» формируют комфортную среду и облегчают повседневную жизнь владельцам квартир в новых домах. Это повышает эффективность работы девелоперов и улучшает клиентский сервис, что в свою очередь, способствует укреплению репутации застройщиков на рынке и повышению их конкурентоспособности.
Фото: Предоставлено «Ростелеком»
Полностью отечественная платформа «Ростелеком. Ключ» для многоквартирных домов постоянно обновляется и дополняется новыми опциями. Одна из последних позволяет жильцам через мобильное приложение «Ростелеком. Ключ» легко и быстро отправлять запросы в управляющую компанию, сообщать о неполадках и просматривать статус исполнения обращения. Также собственники могут получать новости от обслуживающих организаций, например, о запуске отопления, ремонтных работах и многом другом. Кроме того, приложение предоставляет пользователям данные о размере ежемесячной платы за коммунальные услуги.
Всеми необходимыми сервисами «Ростелеком. Ключа» специалисты компании обеспечивают дом еще на этапе строительства. Подключение умных решений происходит до заезда жильцов. Управляющая компания получает в пользование многоквартирный дом, в котором установлены все необходимые для безопасности и комфорта жильцов цифровые продукты. А именно:
- Умный шлагбаум. Он предназначен для контроля и управления доступом во двор. Причем открывать и закрывать шлагбаум с помощью приложения на мобильном устройстве собственник может из любой точки страны. Сервис способен интегрироваться с системой видеонаблюдения, что позволит фиксировать номера въезжающих автомобилей.
- Умный домофон. Он позволяет сделать доступ в квартиру комфортным и безопасным для жителей и их гостей. Цифровое решение настроено на прием аудио- и видеовызовов, дистанционное открытие дверей, регулирование функций сервиса из личного кабинета для управляющей компании и жильцов, а также на архивацию и фотофиксацию всех посещений.
- Комплексное видеонаблюдение. Оно помогает с помощью камер осуществлять видеоконтроль разных локаций внутри многоквартирного дома и на прилегающей территории. Преимущества системы «Ростелекома» — это онлайн-трансляция картинки с камер в мобильном приложении, съемка в темноте со звуком, запись видео и его хранение в облаке до семи дней, а также наличие уведомлений. У пользователей есть возможность просматривать изображение с выбранных камер в режиме одного окна в своем смартфоне.
«Видеонаблюдение в новостройках не только делает жизнь людей безопаснее, но и помогает управляющим компаниям следить за сохранностью общедомового имущества, минимизировать случаи незаконного проникновения в помещения, а также хулиганства в подъездах и на детских площадках. Все решения платформы "Ростелеком. Ключ", которой в регионе пользуется около 100 тысяч человек, способствуют созданию комфортной среды для жильцов многоэтажек»,— сказала директор по работе с массовым сегментом Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Маршалюк.
Получить дополнительную информацию о продукте «Ростелеком. Ключ» можно на официальном сайте и по телефону 8 800 301 05 50.
ПАО «Ростелеком»
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