Ярославский суд вернул в муниципальную собственность почти 17 га сельхозземли

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил требования прокуратуры и истребовал у недобросовестного приобретателя земельный участок в Любимском районе. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура установила, что администрация Осецкого сельского поселения продала компании участок площадью 16,8 га из состава земель сельскохозяйственного назначения за 15% от кадастровой стоимости — за 68 вместо 458 тыс. руб.

Землю продали в упрощенном порядке организации, которая ранее его использовала, но надзорное ведомство выяснило, что земля не эксплуатировалась по назначению до передачи, а новый собственник зарегистрирован за пару месяцев до сделки. Ввиду этого отсутствовали основания для предоставления земли в льготном порядке.

По иску прокуратуры суд признал договор купли-продажи недействительным и вернул участок в муниципальную собственностью.

Алла Чижова