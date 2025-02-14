«Шанс сыграть на турнире у сборной России есть»

Сборная России по хоккею может принять участие в Кубке мира. Этот турнир собирается провести в 2028-м году Национальная хоккейная лига. А вот Международная федерация хоккея (IIHF) продолжает отстранять команду от соревнований. Шансы России сыграть на турнире под эгидой НХЛ оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Кубок мира — соревнование особенное. Раньше этот турнир назывался Кубок Канады, проводился нерегулярно, и главным «блюдом» там было противостояние российского и североамериканского хоккея. Времена, конечно, изменились, но не настолько, чтобы отцепить команду из РФ. И дело тут не в любви или уважении. Просто интерес к Кубку мира с участием нашей сборной точно будет выше, а значит, и заработать на этом можно больше, уверен хоккейный аналитик Игорь Ларин: «В нынешней ситуации Россия — это самая кассовая команда, это будет умножено на политику, геополитику, на все что угодно. НХЛ, североамериканцы великолепно разыгрывают эти карты.

Сейчас лига, посчитав все, поняла, что лишившись этой очень мощной интриги противостояния двух систем — западной и российской, — без сборной РФ теряет прибыльность, и турнир может состояться только в полноценном формате. В урезанном Северной Америке он не нужен».

К тому же нужно понимать, что Кубок мира НХЛ проводит без участия Международной федерации хоккея. То есть мнение людей, которые сейчас решают судьбу сборной РФ, никого интересовать не будет. Яркий пример — отношение за океаном к российским легионерам. Их рабочие контракты не пострадали, и даже попытка нажать на НХЛ через политиков закончилась неудачей. Сейчас же, после того как Дональд Трамп назвал Александра Овечкина великим, а вратаря «Тампы» Андрея Василевского «скалой» и лучшим игроком команды, стало понятно, что негативных эмоций спортсмены из нашей страны у президента США не вызывают. Естественно, после телефонного разговора российского и американского лидеров в НХЛ тут же заявили о возможном участии РФ в Кубке мира. Сейчас лига посмотрит на реакцию общественности, для принятия окончательного решения у руководства организации время есть. Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд уверен, что возвращение сборной на все международные турниры при определенных условиях будет быстрым: «Если завтра на Украине все закончится, то послезавтра Россия будет играть».

Переобуваться в воздухе чиновники всех спортивных структур действительно умеют очень быстро. Скорость, с которой они сейчас начали сворачивать программы, связанные с трансгендерами, это только подчеркивает. От нетрадиционного направления пытаются откреститься даже те, кто подобные истории поддерживал и развивал. Так что сейчас многие из тех, кто пытался вычеркнуть наш хоккей из международной повестки, возьмут паузу и громких заявлений делать не станут. Международная федерация даже причину отстранения хоккейной сборной от чемпионата мира-2026 выбрала, как всегда, нейтральную, мол, радеет она за безопасность, ничего больше.

И глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк даже не скрывает, что шанс сыграть на этом турнире так же, как и на Олимпиаде 2026 года, у сборной есть: «У нас еще есть шанс, если закончить СВО и подать в суд, попасть на чемпионат мира-2026 и зимние Игры. Сейчас ожидаются выборы президента Международного олимпийского комитета. Поэтому пока затишье, и многие федерации ждут, кто им станет и какая волна пойдет».

Но бежать впереди паровоза и спешить с принятием тех или иных решений чиновники IIHF точно не станут, да и не только они. Все ждут, чем закончатся переговоры политиков, и в зависимости от этого уже будут принимать свои твердые, взвешенные и, конечно, принципиальные решения.

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Владимир Осипов