«Биннофарм Групп» получила регистрационное удостоверение на препарат «Лоротрицин-АЛИУМ» в Киргизской Республике

«Биннофарм Групп» продолжает расширять портфель лекарственных препаратов в экспортных странах. Компания получила регистрационное удостоверение на комбинированное лекарственное средство от боли в горле «Лоротрицин-АЛИУМ». Старт продаж в республике планируется в марте 2025 года. Препарат расширит противопростудный портфель компании в Киргизии, который сейчас включает такие популярные бренды, как «Кагоцел» (находится под управлением «Биннофарм Групп»), «Эльмуцин» и «Простудокс».



При запуске препаратов на новые рынки компания опирается на текущие потребности пациентов и актуальность продукта. «Лоротрицин-АЛИУМ» быстро зарекомендовал себя в Российской Федерации, за два года с момента вывода на отечественный рынок было продано 3 млн упаковок лекарственного средства. Препарат показал динамичный рост +294% (в упаковках) и +325% (в рублях) в 2024 году в сравнении с предыдущим годом.

«Лоротрицин-АЛИУМ» производится заводе «Алиум» в подмосковном поселке Оболенск. Площадка выпускает рецептурные и безрецептурные препараты разных терапевтических групп: пульмонология, неврология, кардиология, гастроэнтерология, инфекционные и простудные заболевания, флебология, урология, антибиотики и антисептики, болеутоляющие. Завод спроектирован в полном соответствии со стандартами GMP и оснащен высокотехнологичным оборудованием. В 2024 году предприятие выпустило 64,6 млн упаковок лекарственных средств.

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