4 участка дороги Игра — Глазов отремонтируют в Удмуртии в 2025 году

Ремонт четырех участков дороги «Игра — Глазов»запланирован в 2025 году. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, протяженность ремонта — 10 км. Планируется заменить дорожное покрытие и нанести разметку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первый участок для ремонта самый проблемный — от границ поселка Игра до моста через реку Лоза. Его протяженность 2,8 км.

«Не только зимой, но летом нам постоянно поступают обращения от жителей нашего и соседних населенных пунктов, кто постоянно ездит по этой трассе. Дорога действительно небезопасна - ямы, глубокие колеи. Особенно на участке от Игры в сторону поворота на Красногорское. И именно на этом отрезке часто происходят аварии», — отметил замглавы администрации Игринского района Михаил Жарков.

Второй участок ремонта — от границ Балезинского и Глазовского районов до деревни Трубашур — 1,95 км. Третий участок протяженностью 3 км отремонтируют от развязки на село Октябрьский в сторону Глазова. Четвертый участок — 2,3 км от развязки на деревню Качкашур.