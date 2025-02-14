В Челябинске полиция проверила спа-салон после жалоб жителей

Полиция Челябинска пришла с проверкой в один из спа-салонов в центре города. Они изучили документы организации и опросили сотрудников, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Заведение находится на улице Труда. Проверка прошла после жалоб челябинцев на работу спа-салона. Они опасались, что в нем оказывают услуги интимного характера. Со спа-салоном соседствуют детские студии.

Сотрудники заведения заверили полицию в том, что их студия занимается только «эротическим массажем, интимные услуги не предоставляет». Правоохранители предупредили их об ответственности за нарушение законодательства.