В Тольятти полиция выявляет обстоятельства зверского убийства лисы

Сегодня, 14 февраля, в ходе круглосуточного мониторинга средств массовой информации и интернета сотрудники полиции выявили публикацию о возможном ненадлежащем обращении с животным на территории Тольятти, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Афанасьев Фото: Андрей Афанасьев

Речь идет о появившемся в соцсети видео, на котором предположительно тольяттинские подростки забивают лису арматурой и ногами, после чего смеются. Автор публикации также утверждает, что подростки передвигаются по городу на двух автомобилях.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Устанавливаются для опроса пользователь интернета, разместивший публикацию, но не обратившийся в полицию, а также участники и другие очевидцы произошедшего»,— заявил начальник ОИиОС Александр Курбатов.

Алексей Алексеев