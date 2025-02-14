На улицах Челябинска установили 185 новых камер видеонаблюдения

В Челябинске завершилась модернизация муниципальной системы видеонаблюдения. Установлено 185 новых камер в «значимых точках», включая крупные дорожные перекрестки и места массового скопления людей, сообщает пресс-служба мэрии.

Обновленная система видеонаблюдения позволяет анализировать потенциально опасные ситуации и происшествия даже в условиях плохой видимости. Модернизацией занималась копания «Ростелеком».

По данным пресс-службы челябинского филиала, помимо установки 185 камер было оборудовано 50 постов видеонаблюдения. «В рамках контракта мы поставили и смонтировали высококачественное оборудование, готовое к интеграции с программными решениями заказчика. Это, в свою очередь, открывает возможности для подключения видеоаналитики, которая сможет эффективно выявлять различные сценарии, такие как нетипичное скопление людей, драки, оставленные предметы или дорожно-транспортные происшествия»,— рассказал директор Челябинского филиала «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Модернизированная система видеонаблюдения в Челябинске интегрирована в региональный комплекс «Безопасный город» и ориентирована, в первую очередь, на нужды правоохранительных органов.