На водохранилище в Оренбуржье вдвое увеличили сброс воды
Сброс воды на Ириклинском водохранилище в Оренбургской области увеличен до 108 куб. м. Соответствующее решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режима работы объекта. Об этом сообщает администрация Орска.
Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ
«Сброс увеличили практически в два раза. Сделано это для того, чтобы максимально избежать повторения ситуации прошлого года»,— приводятся в сообщении слова главы города Артема Воробьева.
По информации чиновников, вода прибудет в Орск примерно через 24 часа. Это приведет к ощутимому повышению уровня воды в реке Урал. В связи с этим администрация Орска предупредила об опасности выхода на лед во время подъема воды.