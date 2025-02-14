На водохранилище в Оренбуржье вдвое увеличили сброс воды

Сброс воды на Ириклинском водохранилище в Оренбургской области увеличен до 108 куб. м. Соответствующее решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режима работы объекта. Об этом сообщает администрация Орска.

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«Сброс увеличили практически в два раза. Сделано это для того, чтобы максимально избежать повторения ситуации прошлого года»,— приводятся в сообщении слова главы города Артема Воробьева.

По информации чиновников, вода прибудет в Орск примерно через 24 часа. Это приведет к ощутимому повышению уровня воды в реке Урал. В связи с этим администрация Орска предупредила об опасности выхода на лед во время подъема воды.

Георгий Портнов