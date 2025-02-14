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В Сочи прогнозируют усиление ветра и шторм

Синоптики прогнозируют, что днем 15 февраля В Сочи и Сириусе усилится юго-восточный ветер. Местами порывы будут достигать 15–17 м/с, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

На участке Магри — Веселое также ожидается усиление волнения моря. Высоту волн прогнозируют на уровне 0,8–1,3 метра, зыбь с юга.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям города спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у воды.

Татьяна Ручкина

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