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Жителя Маркса наказали за мошенничество в отношении томичей

В Саратовской области суд признал виновным 22-летнего жителя Маркса по уголовному делу о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурант получил наказание в виде 400 часов обязательных работ. Он полностью возместил потерпевшим причиненный ущерб. Гособвинение поддержала Марксовская межрайонная прокуратура.

Как выяснилось, в сентябре позапрошлого года фигурант позвонил из своего дома жителю Томска и сказал, что якобы является администратором сайта. Подозреваемый убедил потерпевшего перечислить ему на счет в банке 75 тыс. руб. будто бы для разблокировки кассы интернет-ресурса.

Такое же преступление фигурант совершил два месяца спустя в отношении другого жителя Томска. Тогда подозреваемый получил от потерпевшего 15 тыс. руб.

Павел Фролов

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