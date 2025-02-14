Жителя Маркса наказали за мошенничество в отношении томичей

В Саратовской области суд признал виновным 22-летнего жителя Маркса по уголовному делу о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурант получил наказание в виде 400 часов обязательных работ. Он полностью возместил потерпевшим причиненный ущерб. Гособвинение поддержала Марксовская межрайонная прокуратура.

Как выяснилось, в сентябре позапрошлого года фигурант позвонил из своего дома жителю Томска и сказал, что якобы является администратором сайта. Подозреваемый убедил потерпевшего перечислить ему на счет в банке 75 тыс. руб. будто бы для разблокировки кассы интернет-ресурса.

Такое же преступление фигурант совершил два месяца спустя в отношении другого жителя Томска. Тогда подозреваемый получил от потерпевшего 15 тыс. руб.

Павел Фролов