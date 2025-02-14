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В Новороссийске проведут боевые учения 15 и 17 февраля

Проведение учений в акватории морского порта Новороссийска состоится 15 и 17 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Дежурные силы Новороссийской ВМБ проведут учения с артиллерийской стрельбой с молов Военной гавани 15 февраля в период с 10.00 до 13.00 часов. Военные учения состоятся в акватории морского порта Новороссийск.

В понедельник 17 февраля учения с отработкой практических действий по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА пройдут в период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 17 часов. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева

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