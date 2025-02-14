ММК планирует построить второй глэмпинг в Башкирии за 283 млн рублей

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) планирует инвестировать почти 283 млн руб. в строительство второго глэмпинга на территории Абзелиловского района Республики Башкортостан. Инвестпроект «Эко деревня 2» был одобрен на заседании инвестиционного комитета региона, сообщает пресс-служба главы республики Радия Хабирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В конце 2023 года ММК открыл в Абзелиловском районе глэмпинг «Эко деревня», который пользуется высоким спросом у туристов. В связи с этим был разработан еще один проект. На земельном участке рядом с первым глэмпингом запланировано строительство гостевых домиков, банных комплексов, бассейнов, заведений общественного питания и торговых помещений.

По словам заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ММК» Алексея Жлобы, представлявшего проект на «Инвестчасе» в Башкирии, в перспективе Магнитогорский металлургический комбинат планирует построить большой глэмпинговый комплекс общей стоимостью около 3 млрд руб.

Инвестиционный комитет присвоил проекту статус приоритетного. Руководство региона окажет ММК помощь в оформлении земельного участка.