Первым замглавы администрации Перми станет Яна Фурман

Действующий замглавы Перми Яна Фурман займет должность первого заместителя главы. Она продолжит курировать функционально-целевой блок «Управление планированием и финансами». Об этом сообщает газета «Звезда». Новый заместитель главы администрации Перми Алексей Синев, ранее работавший в АО «Газпром газораспределение Пермь», выйдет на работу в мэрию 17 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Фурман

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Яна Фурман

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Алексей Синев окончил юридический факультет Пермского госуниверситета по направлению «Социальная работа» в 1998 году. После этого работал в юридическом отделе Пермской городской думы, был начальником управления аппарата правительства Пермского края. В «Газпром газораспределение Пермь» работает с 2007 года. На посту замгендиректора курировал правовые, земельные и имущественные вопросы. В частности, ставил на учет построенные газопроводы, устанавливал сервитуты, решал вопросы закупок. Господин Синев является также членом комиссии с правом решающего голоса избиркома Ленинского района Перми.

По данным «Звезды», на следующей неделе будет также назначен новый руководитель департамента градостроительства и архитектуры. Им станет Анна Лебедева, ранее возглавлявшая аналогичный департамент в Вологде.