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Завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий

В субботу, 15 февраля, в Татарстане ожидается сильный ветер и метели. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

В субботу циклон принесет снегопады, метели, а также сильный ветер. На дорогах прогнозируется плохая видимость. Также возможны образования накатов и гололедицы.

«Просим водителей, которые планируют поездки по трассе М-12, обращать внимание на погоду», — говорится в сообщении пресс-службы.

В организации также просят автомобилистов по возможности отложить поездки до улучшения погодных условий, в условиях ограниченной видимости выбирать умеренную скорость при передвижении.

Артём Дергунов

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