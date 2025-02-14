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«Россети Тюмень» направили 5,8 млн на повышение надежности электроснабжения Усть-Балыкского месторождения

«Россети Тюмень» закончили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи «Пыть-Ях – Парус» в ХМАО-Югре. ЛЭП участвует в электроснабжении Усть-Балыкского месторождения нефти, а также более 700 жителей и 5 социально значимых объектов в сельском поселении Усть-Юган. Стоимость работ составила 5,8 млн рублей.

Энергетики установили на линии более 150 стеклянных изоляторов, птицезащитные устройства и переставили тридцатиметровую опору на новый фундамент из восьми железобетонных свай. Электроснабжение потребителей во время работ шло непрерывно по обводной схеме с применением мобильных быстровозводимых опор. В работах задействовали 4 единицы спецтехники, в том числе сваебойную машину и автокран грузоподъемностью 25 тонн.

«Россети Тюмень» постоянно улучшают работу электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Выполненные работы повысили надежность электроснабжения одного из крупнейших в Западной Сибири месторождений нефти.

АО «Россети Тюмень»

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