В Тольятти директора «Газсервиса» подозревают в невыплате зарплаты

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Газсервис», оказывающего услуги по реализации газообразного топлива. Он подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 145 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев», сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

По версии следствия, директор не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты сотруднику организации за 9 месяцев 2024 года на сумму более 190 тыс. руб.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, предпринимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств»,— заявили в следственном комитете.

Алексей Алексеев