Мать погибшего бойца СВО не может получить выплату из-за религиозных взглядов

Жительница Борисоглебского района Ярославской области не может получить региональную выплату за гибель сына-участника СВО из-за религиозных убеждений. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Жительница региона рассказала о своей проблеме в ходе совместного приема омбудсмена Сергея Бабуркина и прокурора области Климента Юрздицкого. Она пояснила, что отказалась оформлять СНИЛС и подписывать согласие на обработку персональных данных из религиозных убеждений, ввиду чего ей было отказано в назначении единовременной выплаты. При этом федеральную выплату она получила.

«Уполномоченный Сергей Бабуркин уже пытался побудить региональные власти к более чуткому и неформальному разрешению возникшей коллизии, однако пока безуспешно. Теперь это постарается сделать прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий»,— подытожили в аппарате.