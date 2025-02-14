Сочинские спортсмены завоевали более 40 золотых медалей на чемпионате ЮФО по ушу

В Майкопе прошли Чемпионат и Первенство Южного федерального округа по ушу, где воспитанники сочинской спортивной школы завоевали свыше 40 золотых медалей. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 10 регионов России, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«В Сочи традиционно сильная школа ушу, спортсмены регулярно завоевывают медали на турнирах различного уровня. Помимо внушительного комплекта золотых наград в этот раз наши ушуисты в составе сборной Краснодарского края заняли также первое общекомандное место в дисциплинах таолу и кунгфу-традиционное ушу»,— отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Восемь воспитанников спортивной школы №22 Сочи в возрасте от 7 до 14 лет получили возможность участвовать в Первенстве России по ушу, которое пройдет 25 февраля в Москве. Пять спортсменов представят Сочи на Чемпионате и Первенстве России по ушу среди юниоров и взрослых с 11 по 17 марта.

Мария Удовик