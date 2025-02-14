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В Чишминском районе ищут подрядчика строительства агродеревни за 619 млн рублей

Администрация Чишминского района ищет подрядчика строительства агродеревни в селе Еремеево, следует из информации, размещенной на портале госзакупок. Начальная максимальная цена контракта — 619,2 млн руб. Подведение итогов конкурса назначено на 7 марта. С победителем заключат договор комплексного развития сельской территории.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Агродеревню из 100 индивидуальных жилых домов необходимо построить в течение двух лет. В этом году должны быть завершены 50 домов с чистовой отделкой, еще столько же — сданы в 2026 году.

Лимит финансирования на 2025 год составляет 309,6 млн руб., до 186,6 млн руб. из которых — федеральные средства. Республика выделит на строительство до 16,2 млн руб., Чишминский район — до 4,6 млн руб. Внебюджетное финансирование составит 102,2 млн руб. Такие же суммы предусмотрены на 2026 год.

Строить дома необходимо по предоставленным заказчиком проектам.

Как сообщал «Ъ-Уфа», инвестором проекта выступит группа компаний «Таврос». Ранее планировалось, что общий объем финансирования проекта превысит 1 млрд руб.

Частный инвестор заинтересован в привлечении работников и планирует, что строительство жилья для работников поможет решить кадровые вопросы. Выбор площадки в селе Еремеево в «Тавросе» объяснили близким расположением предприятий группы и транспортной доступностью для работников.

Наталья Балыкова

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