В Челябинске сотрудник ГАИ задержан по подозрению в получении взяток

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовные дела в отношении начальника отделения госавтоинспекции регионального центра, отвечающего за безопасность дорожного движения при транспортировке грузов. Его подозревают в получении взяток за покровительство перевозчикам, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Преступление выявили сотрудники челябинского УФСБ России вместе с полицией и Росгвардией. По версии следствия, в 2020-2024 годах начальник отдела ГАИ получал взятки в крупном и значительном размерах от представителей коммерческих организаций, которые занимаются перевозкой грузов и пассажиров. Взамен сотрудники ГАИ не эвакуировали неисправные маршрутные автобусы, а после техосмотров транспорта не фиксировали выявленные недостатки, считает следствие.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 290 и п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в значительном и крупном размерах). Следователи провели обыски в доме задержанного. Планируется предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения.