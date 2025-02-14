Ярославские приставы 14 февраля призвали проверить долги возлюбленных
Ярославские судебные приставы напомнили жителям региона о возможности проверить своих возлюбленных на наличие долгов, в том числе по алиментам. Как объяснили в пресс-службе областного УФССП, сделать это можно на сайте ведомства.
«Управление ФССП России по Ярославской области поздравляет ярославцев с Днем всех влюбленных и напоминает, что в любое время свою вторую половинку можно проверить на наличие долгов. Сделать это очень просто»,— сообщили в УФССП.
На сайте ведомства нужно перейти в раздел «Банк данных исполнительных производств» и для проверки необходимо знать регион проживания, ФИО и дату рождения человека.