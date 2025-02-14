В Зеленодольске задержан рецидивист, подозреваемый в нападении на отца

В Зеленодольске сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в нанесении ножевого ранения отцу. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану.

Поздно вечером наряд вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования получил сообщение из дежурной части ОМВД о том, что в одной из квартир дома на улице Комсомольской хозяин жилья получил ножевое ранение. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили следы крови на полу возле двери квартиры. Дверь открыл гражданин в состоянии алкогольного опьянения, им оказался 38-летний сын пострадавшего. Лицо, руки и одежда мужчины были испачканы кровью.

Его 65-летний отец находился в комнате и пояснил, что на него напал его сын. Выяснилось, что после того как сын в очередной раз пришел домой в нетрезвом состоянии, отец высказался о его разгульном образе жизни. В ходе ссоры сын взял кухонный нож и ударил отца в предплечье. Пострадавший сообщил о случившемся по телефону дочери, которая вызвала полицию.

Патрульные задержали рецидивиста и оказали пострадавшему мужчине первую медицинскую помощь. Затем прибывшая на место происшествия бригада медиков госпитализировала 65-летнего мужчину в больницу.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Артём Дергунов