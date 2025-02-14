В Тольятти директора сетевого магазина подозревают в хищении миллионной выручки

В Тольятти в отношении директора сетевого магазина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата с причинением значительного ущерба». Предполагается, что женщина присвоила выручку в размере около 1 млн руб., сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Хищение было обнаружено службой безопасности компании. После безуспешных попыток самостоятельного возврата средств руководство обратилось в полицию.

Опросы сотрудников, осмотр помещения и анализ видеонаблюдения позволили полицейским установить, что директор магазина, используя служебное положение, похищала деньги из кассы с ноября по январь.

«Задержанная признала вину, объяснив, что планировала вернуть средства. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается»,— заявили в полиции.

Алексей Алексеев