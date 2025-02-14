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В Красноярском крае в 30 дискаунтерах «Светофор» выявили нарушения

В 30 магазинах сети «Светофор» на территории Красноярского края были выявлены нарушения сотрудниками Россельхознадзора. «Установлено наличие продукции в торговых залах без маркировки, без ветеринарных сопроводительных документов, с истекшими сроками годности, а также продукции с нарушением прослеживаемости»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, часть продукции находилась в холодильном оборудовании без приборов учета температурных режимов, а также в нерабочем состоянии. Кроме того, в дискаунтерах сети были выявлены поставки с нарушением требований ветеринарного законодательства и технических регламентов.

Уточняется, что сети магазинов работают под юрлицами «Торгсервис 5», «Торгсервис 324», «Торгсервис 124» и «Красритейл». В отношении последних трех проводятся внеплановые выездные проверки. По всем торговым точкам объявлены предостережения.

Александра Стрелкова

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