В Самаре закончено расследование дела о серии телефонных мошенничеств

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о телефонных мошенничествах. Преступления инкриминируются местному жителю. Он обвиняется по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в апреле 2024 года фигурант уголовного дела договорился с незнакомцами об участии в мошенничестве. После этого обвиняемый «позвонил пожилой женщине, представился врачом и сообщил, что ее дочь упала с лестницы и получила серьезные травмы», выяснили силовики.

Затем предполагаемый преступник потребовал от потерпевшей деньги на срочную медицинскую операцию и забрал у нее 400 тыс. руб. На следующий день обвиняемый совершил аналогичное преступление в отношении другой пенсионерки: позвонил ей по телефону, представился следователем и предложил возместить расходы от мнимого ДТП с участием дочери потерпевшей, в котором пострадала беременная девушка. Пожилая женщина отдала фигуранту дела 620 тыс. руб.

Таким же образом предполагаемый преступник совершил шесть других преступлений в отношении пенсионеров. Им был причинен ущерб в значительном и крупном размере.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело передано в Кировский районный суд Самары. Материалы в отношении неустановленных соучастников выделили в отдельное производство.

Георгий Портнов