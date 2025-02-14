Всемирный банк даст Пакистану $40 млрд на развитие энергетики и инфраструктуры

Представители Всемирного банка сообщили в интервью японскому агентству Nikkei, что Пакистан получит от их организации в ближайшие десять лет до $40 млрд в виде целевых кредитов на развитие различных проектов. Программы развития будут сосредоточены не только в государственной, но и в частной сфере. В их число входят, в частности, детское образование, проекты в энергетике, в том числе возобновляемой, инфраструктурные проекты и т. д.

Ранее Всемирный банк уже объявил о запуске программы Country Partnership Framework для Пакистана, в рамках которой эта страна с населением 240 млн человек получит $20 млрд в ближайшие десять лет. Эти средства пойдут на улучшение детского питания в стране, повышение уровня образования, развитие чистой энергетики, борьбу с последствиями от изменения климата и развитие частно-государственных инвестиций в инфраструктурных проектах.

Евгений Хвостик