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В Абзелиловском районе планируют построить «Эко деревню 2»

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) планирует построить в Абзелиловском районе глэмпинг «Эко деревня 2» с гостевыми домами, банями и бассейнами, торговыми помещениями и заведениями общепита, сообщает пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова. Проект представил на «Инвестиционном часе» в правительстве республики директор ММК по социальным вопросам Алексей Жлоба. Объем инвестиций составит 282,8 млн руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В конце 2023 года инвестор открыл на территории Абзелиловского района глэмпинг «Эко деревня». Специалисты Корпорация развития Башкирии подобрали для реализации нового проекта участок рядом с первым глэмпингом.

Алексей Жлоба отметил, что компания в перспективе планирует построить на территории республики большой глэмпинговый комплекс общей стоимостью около 3 млрд руб.

Проекту присвоен статус приоритетного. Инвестору окажут содействие в оформлении земельного участка.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — одно из крупнейших в России и СНГ металлургически предприятий. В 2021 году выручка компании составила 786 млрд руб., чистая прибыль — 221 млрд руб.

Майя Иванова

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