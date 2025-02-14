В Краснодаре будут судить жителя Пятигорска за ложную информацию о ВС РФ

В Краснодаре следователи завершили в отношении жителя Пятигорска расследование уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

По данным следствия, в сентябре 2022 года фигурант был у себя дома в Краснодаре и в одной из социальных сетей распространял заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения спецоперации. В мае 2023 года обвиняемый разместил у себя на странице в социальной сети фото, оскверняющее символ воинской Славы России — Георгиевскую ленту.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он полностью признал вину. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Татьяна Ручкина