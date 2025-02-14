Хоккеисты «Локомотива» вошли в топ умной статистики КХЛ

Игроки ярославского ХК «Локомотив» Максим Березкин, Александр Радулов, Георгий Иванов, Артур Каюмов попали в лидеры умной статистики КХЛ. Данные опубликованы на сайте Лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Березкин

Фото: ХК «Локомотив» Максим Березкин

Фото: ХК «Локомотив»

Ярославцы представлены в двух из четырех номинаций. Сразу три строчки заняли железнодорожники по числу выигранных единоборств. У Березкина их 541 — второе место, у Иванова — 540 и это третье место, у Каюмова — 505 и это седьмое место из 10.

Также Березкин занял восьмое место по показателю создаваемого перед воротами соперника трафика. Согласно официальному сайту КХЛ, игрок 134 раза успешно заслонял вратаря в момент броска. Александр Радулов — 117 раз, это десятое место.

Алла Чижова