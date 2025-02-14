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В больнице Лабытнанги установили аппарат МРТ

Новый аппарат для проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ) установили в больнице Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), сообщили в региональном правительстве.

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал, что о его покупке договорились с врачами в ходе прямой линии прошлой зимой. «Для оборудования построили отдельный модуль, медики уже проходят специальное обучение. Прием пациентов начнут через месяц, когда аппарат получит необходимую лицензию»,— прокомментировал глава региона в своем telegram-канале, добавив, что жителям города и Приуральского района не придется ездить в другие населенные пункты для прохождения процедуры, а установка этого аппарата в Лабытнанги поможет уменьшить очередь на запись в Салехарде.

Новое оборудование позволяет сканировать мышцы, межпозвоночные диски и другие ткани организма. Исследования будут проводиться бесплатно по направлению лечащего врача для пациентов с весом до 200 кг, медики смогут выполнять до десяти исследований в день. Также аппарат может стать резервным вариантом при ремонтных работах в Салехардской окружной клинической больнице.

За шесть лет в ЯНАО установили семь аппаратов МРТ, всего в регионе сканирование уже проводят на восьми: по два установлено в больницах Ноябрьска и Нового Уренгоя, по одному — в Надыме, Салехарде, Тарко-Сале и Губкинском. В этом году аппарат также планируют закупить для Муравленко, а установить в 2026 году. Его стоимость может составить не менее 150 тыс. руб., ежегодно в процедуре нуждаются порядка 700 жителей города.

Ирина Пичурина

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