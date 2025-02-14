В Саратове частные клиники обяжут оказывать экстренные услуги

В Саратовской области планируют изменить работу частных медицинских учреждений в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин после встречи с профильными специалистами, посвященной развитию здравоохранения.

Губернатор отметил, что в Петровском и Марксовском районах частные клиники не работают по ОМС, несмотря на наличие оборудования в районных больницах. Пациентов все равно направляют в эти учреждения, что вызывает вопросы. В связи с этим министерство здравоохранения проведет внутренние проверки.

Также планируется обязать частные клиники оказывать не только дорогостоящие услуги по полису ОМС, но и экстренную помощь, включая работу травмпунктов. Министерство разработает предложения для систематизации этого процесса.

Особое внимание уделят процедурам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Планируется сосредоточить эту услугу в государственном Перинатальном центре, где закупается современное оборудование. Цель — переориентировать пациентов с частных клиник на государственное учреждение.

Никита Маркелов