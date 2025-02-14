В Прикамье ФСБ и полиция изъяли 135 кустов конопли

УФСБ по Пермскому краю и оперативники отдела МВД «Кунгурский» пресекли деятельность местного жителя, который занимался выращиванием каннабиса. Как говорится в пресс-релизе управления, мужчина организовал в подвальном помещении кустарное выращивание наркосодержащих растений. Он был задержан, из незаконного оборота силовики изъяли более 1 кг каннабиса и 135 кустов этого растения.

В отношении задержанного следственным отделом МВД «Кунгурский» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 (незаконное производство наркотических средств).

За данное преступление предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.