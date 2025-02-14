В Краснодарском крае выдача автокредитов в январе снизилась на 12%

В Краснодарском крае в январе объем выдачи автокредитов снизился на 12%, до 3,87 млрд руб. Количество выданных займов на покупку машины сократилось на 9%, до 2,8 тыс., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (есть в распоряжении «Ъ—Кубань»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Средний чек автокредитов на Кубани в январе составил 1,38 млн руб. Это на 3% меньше, чем месяцем ранее. В среднем такие займы жители региона берут на 69 месяцев (5 лет 9 месяцев).

По объему выдачи автокредитов Краснодарский край занимает четвертое место в России. Регион обгоняют лишь Москва (4 тыс. кредитов на 6,8 млрд руб.), Московская область (3,7 тыс. кредитов на 5,78 млрд руб.) и Санкт-Петербург (2,7 тыс. кредитов на 4 млрд руб.).

Всего в России банки выдали 59,4 тыс. автокредитов на 75,59 млрд руб. По сравнению с результатами декабря количество выдач автокредитов в январе сократилось на 3%, объем — на 6%. При этом в годовом отношении количество выдач сократилось на 30%, объем — на 39%. Средний срок кредитования за год стал короче на 3 мес. — 5 лет 4 месяца.

Татьяна Ручкина