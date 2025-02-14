ХК «Ижсталь» уступил «Химику» из Воскресенска в домашнем матче

Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Химику» из Воскресенска со счетом 2:4 в матче домашней серии регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча состоялась 13 февраля в спортивном комплексе «Олимпиец» в столице Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

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По данным турнирной таблицы ВХЛ, «Ижсталь» находится на предпоследней, 32-й строчке рейтинга регулярного чемпионата. В активе команды — 39 очков. Следующий матч «сталеваров» состоится 15 февраля против хоккейного клуба «АКМ» в Ижевске. Команда из Тульской области занимает 10-ю строчку рейтинга.