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Новосибирцы почти 800 раз жаловались на кибермошенников в Банк России

Число жалоб новосибирцев в Центробанк на действия кибермошенников в 2024 году выросло почти до 800. Статистические данные привели в Сибирском ГУ Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Показатель 2023 года превышен в 1,6 раза. «80% всех жалоб на кибермошенничество, поступивших от новосибирцев, касались банковских операций. Люди сообщали, что мошенники без их ведома оформляли на них кредиты, использовали персональные данные, применяли методы социальной инженерии»,— отмечается в сообщении. Больше 100 жалоб касаются случаев, когда мошенники оформили микрозаймы или пытались это сделать.

Как писал «Ъ-Сибирь», согласно результатам опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в 2024 году в крупных сибирских городах не менее 15% экономически активных жителей стали жертвами телефонных мошенников.

Валерий Лавский

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