Главе автодилерской группы «Крепость» Александру Кангуну отменили УДО

Прокуратура Красноярского края добилась отмены решения Советского райсуда, который в декабре 2024 года вынес решение об условно-досрочном освобождении (УДО) главы ГК «Крепость» Александра Кангуна. «По представлению прокурора Красноярский краевой суд отменил постановление райсуда и УДО. Суд поддержал позицию прокурора и пришел к выводу, что цели наказания не достигнуты, причиненный ущерб не возмещен»,— сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кангун

Фото: пресс-служба РОАД Александр Кангун

Фото: пресс-служба РОАД

В августе 2023 года руководителя обанкротившейся автодилерской группы «Крепость» Александра Кангуна приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). В материалах следствия указывается, что полученные от покупателей машин деньги предприниматель не отправлял поставщику, а пускал на строительство офисных зданий и приобретение недвижимости. Общая сумма причиненного ущерба 187 клиентам дилерской сети, по подсчетам следствия, превысила 414 млн руб. Бизнесмен отвергает претензии следствия.

После вступления приговора в законную силу Александра Кангуна этапировали в колонию. Через три месяца суд заменил ему оставшийся срок на принудительные работы в исправительном центре. Еще через четыре месяца бизнесмен подал прошение об УДО, которое было удовлетворено.

Илья Николаев