За год малый и средний бизнес Кубани получил из фондов края более 10 млрд рублей

За 2024 год малые и средние предприятия Краснодарского края получили из региональных фондов более 10 млрд руб. Как сообщает пресс-служба администрации региона, региональные фонды микрофинансирования и развития бизнеса оказывают предпринимателям поддержку по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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В 2024 году кубанский фонд микрофинансирования стал лидером в России по объему предоставляемых предпринимателям микрозаймов, выдав более 2,5 млрд руб. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в десятке гарантийных организаций страны также находится Фонд развития бизнеса, по поручительствам которого кубанские предприниматели смогли оформить кредиты на развитие своего дела на 7,8 млрд руб.

Льготные микрозаймы чаще всего берут представители сельскохозяйственной, производственной сферы и грузоперевозок, отмечают власти региона. В краевом фонде микрофинансирования действует 20 различных программ, по которым предоставляют займы до 5 млн руб. сроком до трех лет по ставкам от 0,1 до 6,5% годовых.

Татьяна Ручкина