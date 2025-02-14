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Молодому жителю Глазова дали 240 часов обязательных работ за развратные действия

18-летний житель Глазова в Удмуртии совершил «развратные действия» без применения насилия с несовершеннолетней (ч.1 ст.135 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступление произошло в мае 2024 года, когда подсудимый пришел домой к своей подруге. При этом он знал, что она еще не достигла возраста 16 лет. Глазовский райсуд назначил парню 240 часов обязательных работ.

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