Владелец рыбных магазинов и кафе #forelperm откроет заведение мясной корейской кухни

Пермский предприниматель Алексей Пушкарев, владелец сети рыбных магазинов #forelperm и одноименного кафе на ул. Ленина, 10, планирует запустить в городе новое заведение с рыбной кухней и мясными блюдами в корейском стиле. «У нас будет рыбное меню и корейская мясная кухня. Прямо в кафе будут стоять гриль-столы, и можно будет самостоятельно приготовить мясо или морепродукты»,— рассказал изданию «В курсе.ру» господин Пушкарев.

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Адрес нового гастропроекта Алексей Пушкарев пока не раскрывает. По его словам, для него выкупили помещение одного из азиатских кафе в центре города. Заведение будет рассчитано на 70–80 посадочных мест, его поделят на два зала. Один зал выполнят в корейском стиле, при устройстве другого используют консервативную тематику.

Предприниматель Алексей Пушкарев развивает сеть рыбных магазинов #forelperm, которая, по данным 2ГИС, насчитывает пять точек. В сентябре 2024 года на ул. Ленина, 10, бизнесмен открыл рыбное кафе #forelperm. Как пояснил сейчас господин Пушкарев, с запуском нового кафе на месте заведения по ул. Ленина, 10, станет работать рыбный магазин сети.

Согласно сервису kartoteka.ru, ИП Алексей Пушкарев ведет деятельность в сфере деятельности агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров. Господин Пушкарев является учредителем ООО «Пермьстройка» (строительство), ООО «СТ-Груп» (оптовая неспециализированная торговля), ООО «Бастион» (оптовая торговля лесоматериалами и прочим), а также председателем «Экспериментального колхоза рискованного земледелия «Сельский дилетант» в Кишертском районе.