«Кто-то будет скрывать свои двойки, а кто-то — даже гордиться ими»

Госдума готовит закон о введении в российских школах оценки за поведение, которая будет отражаться в аттестате. Ожидается, что документ будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время. Инициативу комментирует клинический психолог краснодарской Клиники Глазуновой (Центра профессиональной психотерапии) Татьяна Миропольцева.

Татьяна Миропольцева

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«Не думаю, что принципиально важно, в каком виде дается обратная связь учащемуся или родителю — в виде отметки, или в форме описания нарушения, прямого диалога учителя с семьей. В любом случае, оценка потребует от учителя пояснения ребенку его проступка.

Но, осмелюсь предположить, что в силу особенностей развития и темперамента детей мы увидим разнообразные поведенческие реакции учеников на “дневник социального поведения”. Некоторые будут гордиться своими оценками, в том числе и двойками, а некоторые — тревожиться, волноваться, стараться скрыть информацию от родителей.

Вообще, похоже на то, что введение системы оценок за поведение учащихся в школах — сигнал неблагополучия в образовательной среде. А проблемы с дисциплиной могут быть связаны с низкой заинтересованностью предметом, отсутствием доверия и уважения к учителю, однако, кроме этого, причинами могут быть особенности развития и поведения самого школьника, его социальные и психологические проблемы. И в этих случаях очевидно, что рассчитывать на успешное решение этих проблем с помощью введения системы оценивания сложно.

Если в основе данного законопроекта лежит предположение, что оценка за поведение поможет ребенку конструктивно организовывать контакты с окружающими, проявлять свои лучшее человеческие качества, тогда введение “дневника поведения” напоминает “волшебную таблетку”. А воспользоваться “волшебной таблеткой” всегда очень заманчиво. Хотя в современных школьных реалиях, более верным будет комплексный психо-социальный подход к проблемам поведения учащихся. Он предполагает работу социального педагога, школьного психолога и классного руководителя как с самим ребенком, так и с его семьей, анализ норм поведения в рамках внеурочной деятельности, разбор школьным психологом социальных ситуаций в групповой работе с учащимися.

Однозначно говорить о том, правильно ли вводить оценку за поведение в школах, пока рано. Время покажет».