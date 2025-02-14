Украинский беспилотник убил мужчину в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Кукуевка украинский беспилотник сбросил снаряд на дом. В результате был убит мужчина. Всего в селе повреждено семь домов: в них выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Также были повреждены четыре легковых автомобиля.

Под удар дронов также попало село Долгое. В трех домах выбило окна, повредило крыши и стены. Осколки беспилотника посекли три легковых авто, трактор и объект торговли.

Глава региона добавил, что информация о последствиях уточняется. После разрешения от Минобороны оперативные службы обойдут каждый дом и оценят ущерб.

По данным Минобороны, в ночь на 14 февраля средства ПВО сбили 41 дрон над Белгородской областью. Также было уничтожено пять беспилотников над Воронежской областью и четыре над Ростовской.