«ИрАэро» отменила один рейс из Перми в Баку

В аэропорту Большое Савино отменен рейс авиакомпании «ИрАэро» до Баку (Азербайджан), запланированный на 18 февраля (вторник). Согласно онлайн-табло, следующий перелет по заданному направлению состоится только 25 февраля. В пресс-службе аэропорта корректировку расписания авиакомпании не комментируют. По одной из версий, на отмененный рейс не удалось продать билеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь

Ранее сообщалось, что «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку до конца марта 2025 года, а еженедельные рейсы запланировала на вторники.

Рейсы по маршруту Пермь — Баку осуществляются на воздушном судне Superjet, время в пути составляет 3 часа 10 минут. Цены на билеты по направлению варьировались от 15,6 тыс. до 20 тыс. руб.