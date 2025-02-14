В краевом фонде капремонта меняется руководитель

Гендиректор фонда капремонта Пермского края Владимир Хлебников покинул занимаемую должность, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. И. о. руководителя назначена Наталья Комарова, занимавшая должность заместителя гендиректора. Об этом сообщает газета «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Хлебников

Владимир Хлебников



По данным издания, пост гендиректора фонда может занять начальник отдела департамента ЖКХ администрации Перми Станислав Ермолаев, который на следующей неделе будет временно назначен на позицию заместителя гендиректора фонда.

Владимир Хлебников занял должность руководителя регионального фонда капитального ремонта в феврале 2023 года. До этого господин Хлебников более двух лет исполнял обязанности руководителя организации. Он стал вторым полноценным руководителем краевого фонда капремонта с момента создания организации в начале 2014 года. Все предыдущие руководители учреждения, за исключением Дмитрия Баранова, возглавляли фонд в статусе и. о. и не работали в нем дольше года.

Фонд капитального ремонта Прикамья был создан в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории региона. Учреждение аккумулирует взносы на капитальный ремонт, осуществляет функции технического заказчика работ по капремонту.