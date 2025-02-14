В пятницу в Свердловской области пройдет снег

В Свердловской области в пятницу ожидается снег: осадки, преимущественно небольшие, пройдут в центральных и северных районах региона, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На Среднем Урале 14 февраля ожидается сохранится малоподвижный атмосферный фронт, который разделяет арктический воздух на севере и умеренно-холодный — на юге, днем будет -4°..-9°, на севере до -10°..-15°. В южных районах будет теплее, с температурами близкими к норме середины февраля, ветер стихнет, осадков не ожидается, на крайнем севере средняя температура воздуха ниже нормы. Похолодание на юге может начаться на следующей неделе.

В Екатеринбурге в пятницу ожидается днем до -6°..-8°, облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, южный, 1-6 м/с. В субботу ночью -15°, днем -7°, в воскресенье — ночью -12°, днем -5°.

В понедельник, 17 января, в городе будет ночью -9°, днем -6°, а ночью 18 января похолодает до -19°, днем -11°. В среду ночная температура опустится до -23°, днем ожидается -11°, в четверг — ночью -24°, днем -10°.

Ирина Пичурина