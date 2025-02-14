В Новосибирске отдали под суд автомошенников, похищавших деньги страховщиков

Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело банды автомошенников. 14 ее участникам предъявлено обвинение в 13 криминальных эпизодах, рассказали в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с января по апрель 2023 года злоумышленники инсценировали дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с целью получения страховых выплат. Таким способом они похитили денежные средства пяти страховщиков на сумму более 4,3 млн руб., установило расследование. На имущество обвиняемых стоимостью более 11 млн рублей наложен обеспечительный арест.

Сейчас в Новосибирске судят еще одну ОПГ, занимавшуюся постановочными ДТП. Обвиняемые, говорится в деле, инсценировали аварию, после чего необоснованно получали страховые выплаты. Следствие установило, что с мая по декабрь 2022 года они провернули девять афер, похитив у пяти страховых компаний свыше 3 млн руб. Никто из 13 подсудимых вину не признал.

Илья Николаев