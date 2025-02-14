Вячеслав Франк остался на посту мэра Барнаула

Вячеслав Франк сохранил пост мэра Барнаула на второй срок. Выборы главы столицы Алтайского края прошли на сессии городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Заседание состоялось 14 февраля. Кандидатуру господина Франка поддержали 34 из 36 депутатов, принявших участие в голосовании. За пост мэра боролись также руководитель фракции ЛДПР в муниципальном парламенте Алексей Скосырский и директор Алтайского института экономики Максим Трухин.

Как писал «Ъ-Сибирь», Вячеслав Франк первый раз был избран на пост мэра в 2020 году. В конце января 2025-го региональное отделение «Единой России» Алтайского края объявило о том, что поддерживает его кандидатуру на очередном конкурсе.

Валерий Лавский