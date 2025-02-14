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Вячеслав Франк остался на посту мэра Барнаула

Вячеслав Франк сохранил пост мэра Барнаула на второй срок. Выборы главы столицы Алтайского края прошли на сессии городской думы.

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Заседание состоялось 14 февраля. Кандидатуру господина Франка поддержали 34 из 36 депутатов, принявших участие в голосовании. За пост мэра боролись также руководитель фракции ЛДПР в муниципальном парламенте Алексей Скосырский и директор Алтайского института экономики Максим Трухин.

Как писал «Ъ-Сибирь», Вячеслав Франк первый раз был избран на пост мэра в 2020 году. В конце января 2025-го региональное отделение «Единой России» Алтайского края объявило о том, что поддерживает его кандидатуру на очередном конкурсе.

Валерий Лавский

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