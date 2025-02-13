В Ярославской области более 50 объектов украсят подсветкой

В Ярославской области в 2025 году архитектурно-художественную подсветку смонтируют более чем на 50 зданиях. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославле подсветка появится более чем на 20 объектах. Это стела «1000 лет Ярославлю», башни Ярославского музея-заповедника, церкви Ярославских Чудотворцев, Спасо-Преображенcкий собор, волейбольный центр, здание ЯГТУ, Даманский мост, здание школы №49 и другие.

В Рыбинске подсветят отремонтированный мост, в Ростовском округе — пять церквей, в Брейтовском, Гаврилов-Ямском и Некрасовском округах — здания администраций. Всего на работы будет выделено 400 млн руб.

Напомним, что проект по подсветке реализуется в регионе на протяжении трех лет. За это время архитектурная подсветка украсила более 140 объектов.

Алла Чижова