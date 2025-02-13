В 2024 году на ремонт детских садов в Геленджике направили 73 млн рублей

В Геленджике за прошедший год отремонтировали 21 детский сад. На выполнение работ направили 73 млн руб., сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Детские сады Геленджика и округов посещают более 5,3 тыс. детей. По словам главы города-курорта, в 2024 году построили новую игровую площадку для детей с ослабленным здоровьем в детском саду «Лукоморье». В дошкольном учреждении села Пшада создали спортивную площадку, а в дошкольных учреждениях «Березка», «Аист», «Аленушка» и «Золотой ключик» обновили игровые зоны. В детских садах «Ивушка» и «Василек» заменили ограждения, а в «Ласточке» — кровлю. Сейчас в Дивноморском округе продолжают строить новую веранду.

В этом году запланирован ряд работ в дошкольных учреждениях Геленджика. Среди них реконструкция игровой площадки в «Топольке» и ремонт пищеблока в «Маленькой стране».

Алина Зорина